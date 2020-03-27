В Україні зафіксовано вже 218 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу - 62 особи. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіло 62 особи. Тому в цілому в нас вже 218 випадків. З них 5 летальних”, - сказав Ляшко.
Він додав, що структура по областях наступна:
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- Вінницька область — 5 випадків;
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- Волинська область — 2 випадки;
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- Дніпропетровська область — 3 випадки;
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- Донецька область — 2 випадки;
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- Запорізька область — 8 випадків;
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- Закарпатська область — 1 випадок;
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- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
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- Івано-Франківська область — 24 (2 летальні) випадки;
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- Київ — 47 випадків;
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- Київська область — 32 випадки;
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- Львівська область — 3 випадки;
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- Луганська область — 1;
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- Одеська область — 4;
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- Рівненська обалсть — 9 випадків;
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- Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
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- Херсонська область — 1 випадок;
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- Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
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- Черкаська область — 2 випадки.
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Нагадаємо, за даними МОЗ, на вечір 26 березня в Україні було зафіксовано 196 випадків COVID-19.