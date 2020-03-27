В Украине зафиксировано уже 218 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине на коронавирусную инфекцию COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки - 62 человека. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 62 человека. Поэтому в целом у нас уже 218 случаев. Из них 5 летальных", - сказал Ляшко.
Он добавил, что структура по областям следующая:
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- Винницкая область - 5 случаев;
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- Волынская область - 2 случая;
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- Днепропетровская область - 3 случая;
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- Донецкая область - 2 случая;
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- Запорожская область - 8 случаев;
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- Закарпатская область - 1 случай;
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- Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
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- Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;
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- Киев - 47 случаев;
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- Киевская область - 32 случая;
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- Львовская область - 3 случая;
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- Луганская область - 1;
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- Одесская область - 4;
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- Ровенская обалсть - 9 случаев;
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- Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный);
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- Херсонская область - 1 случай;
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- Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;
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- Черкасская область - 2 случая.
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Напомним, по данным Минздрава, на вечер 26 марта в Украине было зафиксировано 196 случаев COVID-19.