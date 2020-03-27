В Украине зафиксировано уже 218 случаев COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91821 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101829 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103945 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103092 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111261 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100222 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104818 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106545 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131485 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130430 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Украине зафиксировано уже 218 случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 218 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 159114 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине на коронавирусную инфекцию COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки - 62 человека. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 62 человека. Поэтому в целом у нас уже 218 случаев. Из них 5 летальных", - сказал Ляшко.

Он добавил, что структура по областям следующая:

  • Винницкая область - 5 случаев;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 3 случая;
  • Донецкая область - 2 случая;
  • Запорожская область - 8 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
  • Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;
  • Киев - 47 случаев;
  • Киевская область - 32 случая;
  • Львовская область - 3 случая;
  • Луганская область - 1;
  • Одесская область - 4;
  • Ровенская обалсть - 9 случаев;
  • Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный);
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;
  • Черкасская область - 2 случая.

Напомним, по данным Минздрава, на вечер 26 марта в Украине было зафиксировано 196 случаев COVID-19.

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