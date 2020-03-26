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В Україні зафіксовано 196 випадків COVID-19

В Україні зафіксовано 196 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 40 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.

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