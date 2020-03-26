В Украине зафиксировано 196 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, по состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.