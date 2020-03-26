В Україні зафіксовано 156 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, передає УНН із посиланням на дані МОЗ.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки", - йдеться в повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 1 випадок;
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- Волинська область — 2 випадки;
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- Дніпропетровська область — 2 випадки;
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- Донецька область — 1 випадок;
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- Запорізька область — 7 випадків;
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- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
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- Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;
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- Київ — 34 випадки;
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- Київська область — 24 випадки;
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- Львівська область — 2 випадки;
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- Луганська область — 1;
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- Одеська область — 4;
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- Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);
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- Херсонська область — 1 випадок;
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- Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
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- Черкаська область — 2 випадки.
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Нагадаємо, голова МОЗ Ємець розповів про етапи боротьби з коронавірусом в Україні.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.