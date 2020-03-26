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В Україні зафіксовано 156 випадків COVID-19

В Україні зафіксовано 156 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, передає УНН із посиланням на дані МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки", - йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1 випадок;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2 випадки;
  • Донецька область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 7 випадків;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;
  • Київ — 34 випадки;
  • Київська область — 24 випадки;
  • Львівська область — 2 випадки;
  • Луганська область — 1;
  • Одеська область — 4;
  • Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
  • Черкаська область — 2 випадки.

Нагадаємо, голова МОЗ Ємець розповів про етапи боротьби з коронавірусом в Україні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.

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