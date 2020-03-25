Ємець розповів про етапи боротьби з коронавірусом в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець наполягає на створенні в Міністерстві охорони здоров’я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусній інфекції, що буде поєднаний з іншими службами. Про це він заявив у відеозверненні, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
“З досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків. Перший — це профілактика, тобто не впустити вірус в країну. Європа і Україна не змогли цього зробити. Другий — це локалізація катастрофи. Це вдалося зробити Китаю. Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції, чого не вдається в Європі. Третій стовп боротьби — це госпітальний, або етап лікування. На жаль, ми мусимо констатувати: медична система України до нього не готова. З багатьох причин”, — розповів Ємець.
За його словами, за 21 день його роботи на посаді міністра команді вдалося відновити вертикаль державного санітарного лікаря, яка успішно існує в інших країнах.
“На третьому етапі я відновлюю клінічну вертикаль спеціалістів інтенсивної терапії та реанімації. Ці фахівці в існуючих, дуже важких умовах, можуть зменшити смертність від ускладнень цієї хвороби”, — наголосив Ємець.
Ємець зазначає, що багато років поспіль українську медицину руйнували і зруйнували майже вщент.
“Я наполягаю на створенні в Міністерстві охорони здоров’я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу, в поєднанні з іншими службами. Ми ще можемо знизити кількість жертв. Якщо будемо діяти рішуче”, — сказав Ємець.
Нагадаємо, в Україні станом на 22:00 зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.