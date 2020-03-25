Ємець розповів про етапи боротьби з коронавірусом в Україні

КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець наполягає на створенні в Міністерстві охорони здоров’я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусній інфекції, що буде поєднаний з іншими службами. Про це він заявив у відеозверненні, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.