Емец рассказал об этапах борьбы с коронавирусом в Украине

КИЕВ. 25 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец настаивает на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействию коронавирусной инфекции, что будет совмещен с другими службами. Об этом он заявил в видеообращении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.