Емец рассказал об этапах борьбы с коронавирусом в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец настаивает на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействию коронавирусной инфекции, что будет совмещен с другими службами. Об этом он заявил в видеообращении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
“По опыту китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый — это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать. Второй — это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе. Третий столп борьбы — это госпитальный, или этап лечения является. К сожалению, мы должны констатировать медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам”, — рассказал Емец.
По его словам, за 21 день его работы в должности министра команде удалось восстановить вертикаль государственного санитарного врача, успешно существует в других странах.
“На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни”, — подчеркнул Емец.
Емец отмечает, что много лет украинскую медицину разрушали и разрушили почти до основания.
“Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавируса, в сочетании с другими службами. Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно”, — сказал Емец.
Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.