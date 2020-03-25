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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94462 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102242 просмотра

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5 марта, 16:07 • 104347 просмотра

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Емец рассказал об этапах борьбы с коронавирусом в Украине

Емец рассказал об этапах борьбы с коронавирусом в Украине

Киев  •  УНН

 • 18779 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец настаивает на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействию коронавирусной инфекции, что будет совмещен с другими службами. Об этом он заявил в видеообращении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

“По опыту китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый — это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать. Второй — это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе. Третий столп борьбы — это госпитальный, или этап лечения является. К сожалению, мы должны констатировать медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам”, — рассказал Емец.

По его словам, за 21 день его работы в должности министра команде удалось восстановить вертикаль государственного санитарного врача, успешно существует в других странах.

“На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни”, — подчеркнул Емец.

Емец отмечает, что много лет украинскую медицину разрушали и разрушили почти до основания.

“Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавируса, в сочетании с другими службами. Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно”, — сказал Емец.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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