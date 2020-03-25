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Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України. Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Режим надзвичайної ситуації запроваджений по всій території України на 30 днів. Таке рішення щойно ухвалили на засіданні Кабінету міністрів. Крім того, у режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня", - повідомив Шмигаль у Telegram.

З його слів, додатково до цього рішення Кабмін постановив:

  • належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
  • залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;
  • усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
  • надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

Додамо, раніше режим НС було введено на території низки областей, на тлі поширення коронавірусу.

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