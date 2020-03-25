Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины до 24 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 дней. Такое решение только что приняли на заседании Кабинета министров. Кроме того, в режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля", - сообщил Шмыгаль в Telegram.
По его словам, дополнительно к этому решению Кабмин постановил:
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- должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
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- привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;
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- все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
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- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.
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Добавим, ранее режим ЧС был введен на территории ряда областей, на фоне распространения коронавируса.