На Львівщині запровадили режим надзвичайної ситуації
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 березня. УНН. З 24 березня у Львові та області запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає кореспондент УНН.
"З 00.00 год 24 березня у Львові та області — надзвичайна ситуація! Відповідно до рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС",-повідомили у міській раді.
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Нагадаємо, уряд на позачерговому засіданні у понеділок ухвалив рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.