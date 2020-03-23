У нардепа зі "Слуги народу" Горбенка виявили коронавірус

КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні у нардепа від “Слуги Народу” Руслана Горбенка, виявлено коронавірус. Зараз він перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень. Про це заступниця голови фракції “Слуга Народу” Євгенія Кравчук написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.