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У нардепа зі "Слуги народу" Горбенка виявили коронавірус

У нардепа зі "Слуги народу" Горбенка виявили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні у нардепа від “Слуги Народу” Руслана Горбенка, виявлено коронавірус. Зараз він перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень. Про це заступниця голови фракції “Слуга Народу” Євгенія Кравчук написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні у нашого колеги, нардепа від „Слуги Народу“ Руслана Горбенка, виявлено коронавірус. Зараз він перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень. Треба зазначити: Руслан в останній місяць не виїжджав закордон, не відпочивав у куршевелях. Тобто міг заразитися лише в Україні. Можливо, навіть від колег з інших фракцій, в яких хвороба була діагностована раніше”, — написала Кравчук.

За її словами, зараз ведеться епідеміологічне розслідування.

“Наразі ясно, що симптоми у Руслана проявилися лише 19 березня, тому, найвірогідніше, перебуваючи 17-го на позачерговому засіданні Ради, він ще не міг заразити колег. Але коло близьких контактів зараз встановлює Апарат Верховної Ради. Комітет з питань прав людини деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, в який входить Руслан, на засідання в останні 14 днів не збирався”, — зазначила заступниця голови фракції.

Кравчук також наголосила, що фракція не припиняє роботу, парламент працюватиме, хоч це буде робити складніше.

“Пройдемо тести на вірус. Якщо потрібно — хтось із нас піде в ізоляцію. На пленарні засідання будемо приходити у захисних засобах. У будівлі Ради застосовані безпрецедентні дезінфекційні процедури. Депутати вже обмежили коло контактів до мінімуму, всі питання, які можливо вирішити дистанційно — вирішуються саме так. Ми зробимо все, щоб в такій складній для всієї країни ситуації в нас був дієздатний парламент, який законодавчо забезпечуватиме боротьбу країни з невидимим і підступним ворогом”, — резюмувала вона.

Як повідомляв УНН, народний депутат України від фракції “Слуга народу” Руслан Горбенко перебуває в Олександрівській лікарні у столиці з підозрою на коронавірус. Нардеп зробив два тести, один з яких показав позитивний результат, очікувався результат третього тесту.

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