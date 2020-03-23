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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104151 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106838 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 107468 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 116864 просмотра

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У нардепа из "Слуги народа" Горбенко обнаружили коронавирус

У нардепа из "Слуги народа" Горбенко обнаружили коронавирус

Киев  •  УНН

 • 20398 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня у нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко, выявлено коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня у нашего коллеги, нардепа от „Слуг народа“ Руслана Горбенко, выявлено коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Надо отметить Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована раньше”, - написала Кравчук.

По ее словам, сейчас ведется эпидемиологическое расследование.

“Сейчас ясно, что симптомы у Руслана проявились только 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Рады, он еще не мог заразить коллег. Но круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался”, - отметила заместитель председателя фракции.

Кравчук также отметила, что фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя это будет делать сложнее.

“Пройдем тесты на вирус. Если нужно — кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно — решаются именно так. Мы сделаем все, чтобы в такой сложной для всей страны ситуации у нас был дееспособный парламент, который законодательно будет обеспечивать борьбу страны с невидимым и коварным врагом”, - резюмировала она.

Как сообщал УНН, народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Руслан Горбенко находится в Александровской больнице в столице с подозрением на коронавирус. Нардеп сделал два теста, один из которых показал положительный результат, ожидался результат третьего теста.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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