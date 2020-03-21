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На наступному тижні ВР планує протестувати законопроект про дистанційну роботу нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. На наступному тижні Верховна Рада планує протестувати законопроект про проведення пленарних засідань та засідань комітетів в режимі відеоконференції для того аби зрозуміти чи зможе парламент працювати дистанційно під час карантину. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови фракції “Слуга Народу” Євгенія Кравчук.

На питання чи планує Верховна Рада провести симулятивне засідання депутатів, щоб дізнатися на практиці, чи зможе парламент працювати в дистанційному режимі під час карантину, Кравчук відповіла: “Зараз ідуть обговорення, консультації з апаратом парламенту та технічними спеціалістами, як це зробити й коли. Це має бути проведено дистанційно, не в приміщенні Верховної Ради”, — сказала Кравчук.

Також на питання чи планують протестувати дистанційну роботу на наступному тижні, Кравчук відповіла: “Так. Тобто прийняття рішення в режимі відеоконференції, як для комітетів, так і для голосувань”.

Нагадаємо, законопроект про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19), може бути розглянутий Верховною Радою на одному з позачергових засідань.

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