На следующей неделе ВР планирует протестировать законопроект о дистанционной работе нардепов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101034 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104411 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106420 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105346 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114062 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101035 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105445 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106690 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131598 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

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На следующей неделе ВР планирует протестировать законопроект о дистанционной работе нардепов

На следующей неделе ВР планирует протестировать законопроект о дистанционной работе нардепов

Киев  •  УНН

 • 18312 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. На следующей неделе Верховная Рада планирует протестировать законопроект о проведении пленарных заседаний и заседаний комитетов в режиме видеоконференции для того чтобы понять сможет ли парламент работать дистанционно во время карантина. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

На вопрос планирует ли Верховная Рада провести симулятивное заседание депутатов, чтобы узнать на практике, сможет ли парламент работать в дистанционном режиме во время карантина, Кравчук ответила: “Сейчас идут обсуждения, консультации с аппаратом парламента и техническими специалистами, как это сделать и когда. Это должно быть проведено дистанционно, не в помещении Верховной Рады”, — сказала Кравчук.

Также на вопрос планируют ли протестировать дистанционную работу на следующей неделе, Кравчук ответила: “Да. То есть принятие решения в режиме видеоконференции, как для комитетов, так и для голосований”.

Напомним, законопроект об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и заседаний комитетов Верховной Рады Украины в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19), может быть рассмотрен Верховной Радой на одном из внеочередных заседаний.

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