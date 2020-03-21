Нардеп не виключає скликання позачергового засідання, але рішення ще не ухвалене

КИЇВ. 21 березня. УНН. У вівторок, 24 березня Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, задля розгляду в першу чергу законопроектів пов’язаних з COVID- 19 — щоб допомогти бізнесу і найбільш вразливим категоріям населення, проте рішення ще не ухвалене. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.