Нардеп не виключає скликання позачергового засідання, але рішення ще не ухвалене

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У вівторок, 24 березня Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, задля розгляду в першу чергу законопроектів пов’язаних з COVID- 19 — щоб допомогти бізнесу і найбільш вразливим категоріям населення, проте рішення ще не ухвалене. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

На питання чи планують на вівторок, 24 березня позачергове засідання ВР та чи на ньому планують оголосити надзвичайний стан по всій країні, Кравчук відповіла: “Така вірогідність є. Але в ланцюжку прийняття рішень — Верховна Рада це фактично фінальний орган”.

Нардеп розповіла, що спочатку має бути рішення Рада національної безпеки і оборони України або звернення Кабміну.

“Потім указ Президента з обґрунтуванням та деталями введення. І після цього не пізніше ніж протягом двох днів з часу указу збирається Верховна Рада. Але, якщо буде таке рішення й указ, то вірогідно ,що Рада буде готова швидше зібратися, ніж через 2 дні”, — зазначила Кравчук.

Також на питання чи взагалі на вівторок, 24 березня планують позачергове засідання ВР, Кравчук відповіла: “Поки немає такого рішення. Але депутати паралельно готують законопроекти, які також можуть розглядатися на позачергових засіданнях — в першу чергу пов’язані з COVID- 19 — щоб допомогти бізнесу і найбільш вразливим категоріям населення”.

Окрім того, Кравчук додала, що законопроект про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19), теж вірогідно може розглянути Рада на одному з позачергових засідань.

Зазначимо, що раніше ряд ЗМІ повідомляли про можливість проведення засідання ВР для оголошення стану НС на території всієї України.

Нагадаємо, уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

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