Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях задля боротьби з поширенням COVID-19. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в м. Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях”, — написав Шмигаль.
За його словами, відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС у зв’язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
“Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19”, — зазначив Шмигаль.
Як писав УНН, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець наголосив, що вірус буде ширитися Україною та найважче чекає українців попереду. Він закликав населення дотримуватися правил карантину та звертатися до лікарів при симптомах хвороби.