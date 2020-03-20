Боротьба з коронавірусом: на Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію, після виявлення в регіоні двох хворих на коронавірус. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"На Дніпропетровщині ввели надзвичайну ситуацію. Рішення прийняли на позачерговому засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуації", - повідомили в ОДА.
На такі заходи пішли, аби не допустити подальшої епідемії коронавірусу в регіоні, наголосив очільник області Олександр Бондаренко.
"Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби максимально убезпечити людей від коронавірусної інфекції. Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися", - сказав він.
Комісія визначила епідемічну ситуацію на території Дніпропетровської області, спричинену коронавірусом, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру.
Нагадаємо, в Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19. Два з них зафіксували на Дніпропетровщині.
Як зазначили в ОДА, "після обстеження у дев’яти мешканців Дніпропетровщини коронавірусу не виявили".