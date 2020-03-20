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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98419 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102903 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104977 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 104030 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 112515 просмотра

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Борьба с коронавирусом: в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию

Борьба с коронавирусом: в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию

Киев  •  УНН

 • 22874 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию, после обнаружения в регионе двух больных с коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"В Днепропетровской области ввели чрезвычайную ситуацию. Решение приняли на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сообщили в ОГА.

На такие меры пошли, чтобы не допустить дальнейшей эпидемии коронавируса в регионе, подчеркнул глава области Александр Бондаренко.

"Днепропетровская область ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться", - сказал он.

Комиссия определила эпидемическую ситуацию на территории Днепропетровской области, вызванной коронавирусом, как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера.

Напомним, в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Как отметили в ОГА, "после обследования у девяти жителей Днепропетровской области коронавируса не выявили".

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