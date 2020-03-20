Дефіцит на маски: як українці виходять із ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Через дефіцит медичних масок в аптеках та лікарнях, українці почали відшивати маски самостійно, продавати їх або роздавати людям. Відповідні оголошення почали з’являтися в мережі Інтернет, передає УНН.
Так, в мережі з’являються оголошення, де українцям пропонують купити або безкоштовно отримати захисну маску. Одне зі столичних ательє пропонує громадянам, які не мають можливості купити засоби захисту, прийти до них та отримати пошиту маску безкоштовно. Такі ж самі пропозиції з’явилися у місті Вінниця, де людям пропонують безкоштовні маски різного розміру.
Також є випадки, коли звичайні люди відшивають маски та пропонують їх придбати в середньому за 25 грн за штуку.
Велика кількість повідомлень в мережі – це продаж багаторазових масок, які пропонують замовити близько за 60-70 грн. Окрім того, на сайтах почали продавати маски з дизайном, ціна яких близько 200 грн за штуку.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що приватний бізнес в Україні почав виробляти маски, тому через тиждень проблем з масками у країні не буде.