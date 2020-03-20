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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99225 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103066 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105137 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104179 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112714 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100678 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105192 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106629 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131552 просмотра

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Дефицит на маски: как украинцы выходят из ситуации

Дефицит на маски: как украинцы выходят из ситуации

Киев  •  УНН

 • 28701 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Из-за дефицита медицинских масок в аптеках и больницах, украинцы начали отшивать маски самостоятельно, продавать их или раздавать людям. Соответствующие объявления начали появляться в сети Интернет, передает УНН.

Так, в сети появляются объявления, где украинцам предлагают купить или бесплатно получить защитную маску. Одно из столичных ателье предлагает гражданам, не имеющим возможности купить средства защиты, прийти к ним и получить сшитую маску бесплатно. Такие же предложения появились в городе Винница, где людям предлагают бесплатные маски разного размера.

Также есть случаи, когда обычные люди отшивают маски и предлагают их приобрести в среднем за 25 грн за штуку.

Большое количество сообщений в сети - это продажа многоразовых масок, которые предлагают заказать по 60-70 грн. Кроме того, на сайтах начали продавать маски с дизайном, цена которых около 200 грн за штуку.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что частный бизнес в Украине начал производить маски, поэтому через неделю проблем с масками в стране не будет.

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