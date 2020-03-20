Дефицит на маски: как украинцы выходят из ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Из-за дефицита медицинских масок в аптеках и больницах, украинцы начали отшивать маски самостоятельно, продавать их или раздавать людям. Соответствующие объявления начали появляться в сети Интернет, передает УНН.
Так, в сети появляются объявления, где украинцам предлагают купить или бесплатно получить защитную маску. Одно из столичных ателье предлагает гражданам, не имеющим возможности купить средства защиты, прийти к ним и получить сшитую маску бесплатно. Такие же предложения появились в городе Винница, где людям предлагают бесплатные маски разного размера.
Также есть случаи, когда обычные люди отшивают маски и предлагают их приобрести в среднем за 25 грн за штуку.
Большое количество сообщений в сети - это продажа многоразовых масок, которые предлагают заказать по 60-70 грн. Кроме того, на сайтах начали продавать маски с дизайном, цена которых около 200 грн за штуку.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что частный бизнес в Украине начал производить маски, поэтому через неделю проблем с масками в стране не будет.