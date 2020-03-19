Через тиждень в Україні не буде проблем з масками - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Приватний бізнес в Україні почав виробляти масок, тому через тиждень проблем з масками у країні не буде. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“У нас зараз велика проблема з масками, але приватний бізнес почав зараз виробництво масок. Я думаю, що десь через тиждень у нас в країні не буде таких проблем”, - сказав Геращенко.
За його словами, наразі ведуться перемовини щодо закупівлі великих об’ємів масок і распіраторів за кордоном.
“Я думаю, що за декілька днів ця проблема буде вирішена і за рахунок імпортних поставок і за рахунок того, що приватний бізнес в україні починає масове виробництво”, - сказав Геращенко.
Нагадаємо, за інформацією КМДА, Київ у четвер отримав партію з 62 тис. медичних масок.