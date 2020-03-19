Київ отримав партію з 62 тис. масок, очікує на другу наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Київ у четвер отримав партію з 62 тис. медичних масок. Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні до Києва надійшло 62 тис. масок. Наступного тижня ми розраховуємо отримати ще 100 тис. масок, виготовлення яких ми зараз замовили на українських підприємствах. Також зробили замовлення за кордоном. Маски, які у нас є на сьогодні, ми поширюємо в лікарнях, медикам, на комунальних підприємствах. Частину сьогодні передаємо поліції”, — сказав міський голова.
З його слів, наразі існує шалений попит на маски і в інших містах, як в Україні, так і за кордоном.
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