Киев получил партию из 62 тыс. масок, ожидает вторую на следующей неделе

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100318 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103469 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105518 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104509 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113154 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100810 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105278 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106650 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131566 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев получил партию из 62 тыс. масок, ожидает вторую на следующей неделе

Киев получил партию из 62 тыс. масок, ожидает вторую на следующей неделе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Киев в четверг получил партию из 62 тыс. медицинских масок. Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко в четверг на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Сегодня в Киев поступило 62 тыс. масок. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще 100 тыс. масок, изготовление которых мы сейчас заказали на украинских предприятиях. Также сделали заказ за рубежом. Маски, которые у нас есть на сегодня, мы распространяем в больницах, медикам, на коммунальных предприятиях. Часть сегодня передаем полиции", - сказал городской голова.

По его словам, в настоящее время существует большой спрос на маски и в других городах, как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, КНР отправит в Евросоюз 2 млн масок, респираторы и тесты.

Украинские Национальные Новости

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