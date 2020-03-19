Киев получил партию из 62 тыс. масок, ожидает вторую на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Киев в четверг получил партию из 62 тыс. медицинских масок. Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко в четверг на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в Киев поступило 62 тыс. масок. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще 100 тыс. масок, изготовление которых мы сейчас заказали на украинских предприятиях. Также сделали заказ за рубежом. Маски, которые у нас есть на сегодня, мы распространяем в больницах, медикам, на коммунальных предприятиях. Часть сегодня передаем полиции", - сказал городской голова.
По его словам, в настоящее время существует большой спрос на маски и в других городах, как в Украине, так и за рубежом.
Напомним, КНР отправит в Евросоюз 2 млн масок, респираторы и тесты.