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Ємець: вірус буде ширитися Україною - найважче попереду

Ємець: вірус буде ширитися Україною - найважче попереду

Київ • УНН

 • 43716 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець наголосив, що вірус буде ширитися Україною та найважче чекає українців попереду. Він закликав населення дотримуватися правил карантину та звертатися до лікарів при симптомах хвороби. Відповідне звернення з'явилося на сторінці МОЗ у Telegram, передає УНН.

"Коронавірусна хвороба вже шириться Україною. Щодня ми отримуємо результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками і, на жаль, поки що їх ставатиме більше. Водночас поки що наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - зазначив Ємець.

За його словами, попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії.

"Але всі наші дії можуть бути марними, якщо кожен з вас не продемонструє свідомості та відповідальності. У даному випадку все залежить від конкретних вчинків кожного з нас. Залишайтеся вдома, мийте руки, тримайте дистанцію. Байдужість до карантину та нехтування правилами може коштувати життя. Подбайте про власну безпеку, піклуйтеся про стареньких родичів та не ігноруйте перших симптомів респіраторних захворювань", - наголосив Ємець.

Також міністр закликає своєчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я своїх близьких.

"Наше завдання — убезпечити людей, які перебувають у групі ризику, а це люди похилого віку. Всі ми маємо виконувати правила, аби сповільнити поширення хвороби", - додав міністр.

Нагадаємо, людям, які живуть з ВІЛ, рекомендують продовжити приймати терапію від ВІЛ, щоб підтримувати імунітет, аби уберегтись від коронавірусу.

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