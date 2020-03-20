Ємець: вірус буде ширитися Україною - найважче попереду

КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець наголосив, що вірус буде ширитися Україною та найважче чекає українців попереду. Він закликав населення дотримуватися правил карантину та звертатися до лікарів при симптомах хвороби. Відповідне звернення з'явилося на сторінці МОЗ у Telegram, передає УНН.