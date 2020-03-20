Емец: вирус будет распространяться по Украине - самое сложное впереди
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец отметил, что вирус будет распространяться по Украине и самое сложное ждет украинцев впереди. Он призвал население соблюдать правила карантина и обращаться к врачам при симптомах болезни. Соответствующее обращение появилось на странице Минздрава в Telegram, передает УНН.
"Коронавирусная болезнь уже распространяется по Украине. Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время, пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое сложное впереди. Вирус будет распространяться", - отметил Емец.
По его словам, несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейской, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии.
"Но все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не продемонстрирует сознания и ответственность. В данном случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас. Оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие в карантин и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний", - подчеркнул Емец.
Также министр призывает своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких.
"Наша задача - обезопасить людей, находящихся в группе риска, а это пожилые люди. Все мы должны выполнять правила, чтобы замедлить распространение болезни", - добавил министр.
Напомним, людям, живущих с ВИЧ, рекомендуют продолжить принимать терапию от ВИЧ, чтобы поддерживать иммунитет, чтобы уберечься от коронавируса.