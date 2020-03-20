Людям з ВІЛ дали рекомендації як захиститися від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Людям, які живуть з ВІЛ, рекомендують продовжити приймати терапію від ВІЛ, щоб підтримувати імунітет, аби уберегтись від коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Telegram Центру громадського здоров’я.
Так, людям, що живуть з ВІЛ, рекомендують дотримуватися наступних правил, щоб уберегтися від коронавірусу:
- продовжуйте приймати терапію від ВІЛ, щоб підтримати імунну систему;
- регулярно мийте руки з милом 20-40 с, зокрема, до та після контакту з тваринами;
- не торкайтеся руками обличчя, особливо очей, рота і носа;
- мінімізуйте контакти з людьми та перебування поза домівкою.
Нагадаємо, дослідники з Китаю простежили за станом майже півтори сотні носіїв коронавірусу, що видужали, і виявили, що їх організм продовжує поширювати вірусні частинки протягом приблизно 20 днів після появи симптомів.