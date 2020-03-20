Людям с ВИЧ дали рекомендации как защититься от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Людям, которые живут с ВИЧ, рекомендуют продолжить принимать терапию от ВИЧ, чтобы поддерживать иммунитет, чтобы уберечься от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Центра общественного здоровья.
Так, людям, живущим с ВИЧ, рекомендуют придерживаться следующих правил, чтобы уберечься от коронавируса:
- продолжайте принимать терапию от ВИЧ, чтобы поддержать иммунную систему;
- регулярно мойте руки с мылом 20-40 с, в частности, до и после контакта с животными;
- не прикасайтесь руками к лицу, особенно к глазам, рту и носу;
- минимизируйте контакты с людьми и пребывания вне дома.
Напомним, исследователи из Китая проследили за состоянием почти полторы сотни выздоровевших носителей коронавируса и обнаружили, что их организм продолжает распространять вирусные частицы в течение приблизительно 20 дней после появления симптомов.