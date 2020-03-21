Нардеп не исключает созыва внеочередного заседания, но решение еще не принято

КИЕВ. 21 марта. УНН. Во вторник, 24 марта Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, для рассмотрения в первую очередь законопроектов связанных с COVID- 19 — чтобы помочь бизнесу и наиболее уязвимым категориям населения, однако решение еще не принято. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.