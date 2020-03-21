Нардеп не исключает созыва внеочередного заседания, но решение еще не принято

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101302 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104630 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106632 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105535 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114306 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101084 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131600 просмотра

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Во вторник, 24 марта Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, для рассмотрения в первую очередь законопроектов связанных с COVID- 19 — чтобы помочь бизнесу и наиболее уязвимым категориям населения, однако решение еще не принято. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

На вопрос планируют ли на вторник, 24 марта внеочередное заседание ВР и планируют ли на нем объявить чрезвычайное положение по всей стране, Кравчук ответила: “Такая вероятность есть. Но в цепочке принятия решений — Верховная Рада это фактически финальный орган”.

Нардеп рассказала, что сначала должно быть решение Совета национальной безопасности и обороны Украины или обращение Кабмина.

“Потом указ Президента с обоснованием и деталями введения. И после этого не позже чем в течение двух дней с момента указа собирается Верховная Рада. Но, если есть такое решение и указ, то вероятно, что Рада будет готова быстрее собраться, чем через 2 дня”, — отметила Кравчук.

Также на вопрос планирует ли вообще на вторник, 24 марта, внеочередное заседание ВР, Кравчук ответила: “Пока нет такого решения. Но депутаты параллельно готовят законопроекты, которые также могут рассматриваться на внеочередных заседаниях — в первую очередь связаны с COVID- 19 — чтобы помочь бизнесу и наиболее уязвимым категориям населения”.

Кроме того, Кравчук добавила, что законопроект об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и заседаний комитетов Верховной Рады Украины в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19), тоже достоверно может рассмотреть совет на одном из внеочередных заседаний.

Отметим, что ранее ряд СМИ сообщали о возможности проведения заседания ВР для объявления состояния ЧП на территории всей Украины.

Напомним, правительство установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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