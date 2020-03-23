Во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 марта. УНН. С 24 марта во Львове и области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает корреспондент УНН.
"С 00.00 24 марта, во Львове и области - чрезвычайная ситуация! Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - сообщили в городском совете.
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Напомним, правительство на внеочередном заседании в понедельник приняло решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.