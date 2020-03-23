Кабмін зібрався на позачергове засідання: запроваджено НС у трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Уряд на позачерговому засіданні у понеділок ухвалив рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях. Про це написав у Telegram-каналі прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Кабмін зібрався на позачергове засідання. Ухвалили рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19. Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС”, — написав Шмигаль.
З його слів, на сьогодні режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях.
Як повідомляв УНН, у Києві встановили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня із метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2.