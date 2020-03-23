Кабмин собрался на внеочередное заседание: введено ЧС в трех областях

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100219 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103384 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105436 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104435 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113059 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100784 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105263 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106646 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131563 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин собрался на внеочередное заседание: введено ЧС в трех областях

Кабмин собрался на внеочередное заседание: введено ЧС в трех областях

Киев  •  УНН

 • 15915 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Правительство на внеочередном заседании в понедельник приняло решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Об этом написал в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС", - написал Шмыгаль.

По его словам, на сегодня режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

Как сообщал УНН, в Киеве установили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2.

Украинские Национальные Новости

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