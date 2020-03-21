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У Києві діє режим надзвичайної ситуації: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві встановили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня із метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 488 від 20 марта, повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Окрім того, у столиці створили спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня в місті Києві. Керівником спеціальної комісії призначено першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

"Ситуація в світі показує, що ми повинні діяти рішуче. Ми консультуємося з керівництвом міст, у яких вже зіткнулися з великою захворюваністю і відчули наслідки зволікання у обмежувальних заходах. Саме для запобігання поширенню захворювання і зменшення пікового навантаження на медицину міста ми вживаємо усіх можливих заходів", – зазначив Микола Поворозник.

Столична влада закликає киян залишатися вдома та не виходити на вулицю без нагальної потреби, а також відповідально дотримуватися низки рекомендацій, що допоможуть зберегти здоров’я та життя.

На боротьбу з розповсюдженням коронавірусу Київ виділив 260 мільйонів гривень з резервного фонду міського бюджету.

Нагадаємо, у Києві з 23 березня зупиняється пасажирське перевезення.

У Києві уже зареєстровано 10 випадків інфікування коронавірусом.

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