В Киеве действует режим чрезвычайной ситуации: детали

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103748 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106392 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108351 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107061 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116431 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101628 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105900 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106763 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131667 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130497 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве действует режим чрезвычайной ситуации: детали

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киеве установили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 488 от 20 марта, сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Кроме того, в столице создали специальную комиссию по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера регионального уровня в Киеве. Руководителем специальной комиссии назначен первый заместитель председателя КГГА Николая Поворозника.

"Ситуация в мире показывает, что мы должны действовать решительно. Мы консультируемся с руководством городов, в которых уже столкнулись с заболеваемостью и ощутили последствия промедления в ограничительных мероприятиях. Именно для предотвращения распространения заболевания и уменьшение пиковой нагрузки на медицину города мы принимаем все возможные меры", - отметил Николай Поворозник.

Столичная власть призывает киевлян оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.

На борьбу с распространением коронавируса Киев выделил 260 млн гривен из резервного фонда городского бюджета.

Напомним, в Киеве с 23 марта останавливается пассажирскую перевозку.

В Киеве уже зарегистрировано 10 случаев инфицирования коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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