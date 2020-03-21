В Киеве действует режим чрезвычайной ситуации: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киеве установили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 488 от 20 марта, сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Кроме того, в столице создали специальную комиссию по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера регионального уровня в Киеве. Руководителем специальной комиссии назначен первый заместитель председателя КГГА Николая Поворозника.
"Ситуация в мире показывает, что мы должны действовать решительно. Мы консультируемся с руководством городов, в которых уже столкнулись с заболеваемостью и ощутили последствия промедления в ограничительных мероприятиях. Именно для предотвращения распространения заболевания и уменьшение пиковой нагрузки на медицину города мы принимаем все возможные меры", - отметил Николай Поворозник.
Столичная власть призывает киевлян оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
На борьбу с распространением коронавируса Киев выделил 260 млн гривен из резервного фонда городского бюджета.
Напомним, в Киеве с 23 марта останавливается пассажирскую перевозку.
В Киеве уже зарегистрировано 10 случаев инфицирования коронавируса.