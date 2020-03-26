В Украине зафиксировано 156 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, передает УНН со ссылкой на данные Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 1 случай;
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- Волынская область - 2 случая;
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- Днепропетровская область - 2 случая;
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- Донецкая область - 1 случай;
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- Запорожская область - 7 случаев;
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- Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
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- Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;
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- Киев - 34 случая;
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- Киевская область - 24 случая;
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- Львовская область - 2 случая;
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- Луганская область - 1;
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- Одесская область - 4;
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- Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный);
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- Херсонская область - 1 случай;
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- Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;
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- Черкасская область - 2 случая.
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Напомним, глава Минздрава Емец рассказал об этапах борьбы с коронавирусом в Украине.
Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.