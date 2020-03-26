У Чернівецькій області від коронавірусу одужали двоє дорослих і дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Чернівецькій області сьогодні, 26 березня, від коронавірусу одужали ще 3 буковинців - одна дитина та двоє дорослих. Про це йдеться у повідомленні Чернівецької ОДА, передає УНН.
"У Чернівецькій області сьогодні, 26 березня, від коронавірусу одужали ще 3 буковинців. Це одна дитина та двоє дорослих", - йдеться у повідомленні.
Але, за даними ОДА, сьогодні офіційно підтверджено ще 5 випадків зараження коронавірусом
Ідеться про трьох дорослих віком до 40 років та двох дітей – 2 та 11 років.
"Четверо інфікованих повернулися з-за кордону – із Росії, Франції, Румунії, Німеччини, один контактував із недужими на коронавірус в Україні.
Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 47 осіб", - йдеться у повідомленні
Географія поширення нових випадків у області, за даними ОДА, виглядає так:
▪️Великий Кучурів Сторожинецького району – 1 особа
▪️Привороки Глибоцького району – 1 особа
▪️Струмок Сокирянського району – 1 особа
▪️Чернівці – 1 особа
▪️Вижниця – 1 особа
Загалом Чернівецький обласний лабораторний центр сьогодні проаналізував 20 зразків.
Ухвалено рішення про введення особливого режиму в’їзду та виїзду у селищі Лужани Кіцманського району. Також сьогодні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації розгляне питання запровадження такого режиму у селі Великий Кучурів на Сторожинеччині.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 156 випадків COVID-19.