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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82361 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98658 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101966 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101277 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109131 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97365 просмотра

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5 марта, 08:58 • 104313 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131345 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130402 просмотра

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Актуальное
В Черновицкой области от коронавируса выздоровели двое взрослых и ребенок

В Черновицкой области от коронавируса выздоровели двое взрослых и ребенок

Киев  •  УНН

 • 15759 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Черновицкой области сегодня, 26 марта, от коронавируса выздоровели еще 3 буковинцев - один ребенок и двое взрослых. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА, передает УНН.

"В Черновицкой области сегодня, 26 марта, от коронавируса выздоровели еще 3 буковинцев. Это один ребенок и двое взрослых", - говорится в сообщении.

Но, по данным ОГА, сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом.

Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детях - 2 и 11 лет.

"Четверо инфицированных вернулись из-за границы - из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными коронавирусом в Украине.

Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 47 человек", - говорится в сообщении

География распространения новых случаев в области, по данным ОГА, выглядит так:

▪️ Великий Кучурив Сторожинецкого района - 1 человек
▪️ Приворокы Глыбоцкого района - 1 человек
▪️ Струмок Сокирянского района - 1 человек
▪️ Черновцы - 1 человек
▪️ Вижница - 1 человек

В общем Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 20 образцов.

Принято решение о введении особого режима въезда и выезда в поселке Лужаны Кицманского района. Также сегодня областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит вопрос введения такого режима в селе Великий Кучурив в Сторожинецком районе.

Напомним, в Украине зафиксировано 156 случаев COVID-19.

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