В Черновицкой области от коронавируса выздоровели двое взрослых и ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Черновицкой области сегодня, 26 марта, от коронавируса выздоровели еще 3 буковинцев - один ребенок и двое взрослых. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА, передает УНН.
"В Черновицкой области сегодня, 26 марта, от коронавируса выздоровели еще 3 буковинцев. Это один ребенок и двое взрослых", - говорится в сообщении.
Но, по данным ОГА, сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом.
Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детях - 2 и 11 лет.
"Четверо инфицированных вернулись из-за границы - из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными коронавирусом в Украине.
Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 47 человек", - говорится в сообщении
География распространения новых случаев в области, по данным ОГА, выглядит так:
▪️ Великий Кучурив Сторожинецкого района - 1 человек
▪️ Приворокы Глыбоцкого района - 1 человек
▪️ Струмок Сокирянского района - 1 человек
▪️ Черновцы - 1 человек
▪️ Вижница - 1 человек
В общем Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 20 образцов.
Принято решение о введении особого режима въезда и выезда в поселке Лужаны Кицманского района. Также сегодня областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит вопрос введения такого режима в селе Великий Кучурив в Сторожинецком районе.
Напомним, в Украине зафиксировано 156 случаев COVID-19.