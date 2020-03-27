Разумков розповів про випадки захворювання на коронавірус серед нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на сьогодні у декількох народних депутатів України підтвердили коронавірус.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков після засідання фракції “Слуга народу” журналістам, передає кореспондент УНН.
На питання журналіста та про те, чи є серед “Слуг народу” ті, хто захворів на коронавірус, він відповів: “Є, нажаль”.
“Якщо ми говоримо про народних депутатів, я думаю, що мені не зовсім коректно буде називати їх прізвища, декілька народних депутатів захворіли, сьогодні знаходяться на лікарняному. Деякі самостійно пішли на обсервацію. Сподіваюсь, ця цифра не буде змінюватись”, — сказав Разумков.
Голова ВР заявив, що особисто він здоровий.
Нагадаємо, раніше у народного депутата від фракції “Слуга народу” Руслана Горбенка виявили коронавірус.