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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78039 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 92103 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Разумков рассказал о случаях заболевания коронавирусом среди нардепов

Разумков рассказал о случаях заболевания коронавирусом среди нардепов

Киев  •  УНН

 • 15102 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На сегодня у нескольких народных депутатов Украины подтвердили коронавирус. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.

На вопрос журналиста и о том, есть ли среди "слуг народа" те, кто заболел коронавирусом, он ответил: "Есть, к сожалению".

"Если мы говорим о народных депутатах, я думаю, что мне не совсем корректно будет называть их фамилии, несколько народных депутатов заболели, сегодня находятся на больничном. Некоторые самостоятельно пошли на обсервацию. Надеюсь, эта цифра не будет изменяться", - сказал Разумков.

Председатель ВР заявил, что лично он здоров.

Напомним, ранее у народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко обнаружили коронавирус.

Украинские Национальные Новости

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