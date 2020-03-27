Зеленський: програма МВФ може бути збільшена мінімум до 8 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Україна може збільшити програму фінансової підтримки МВФ мінімум до 8 млрд доларів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після засідання фракції “Слуга народу” журналістам, передає кореспондент УНН.
“У нас щодня йдуть перемовини з Міжнародним валютним фондом. Зараз ми домовились збільшити програму. Ми з МВФ, зі Світовим банком, з ЄБРР, з ЄС і деякими країнами, я щодня з ними розмовляю і з багатьма керівниками держав. Що стосується МВФ, зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми до 8 млрд доларів. Якщо далі разом зі Світовим банком, з ЄБРР ми можемо отримати мінімум 10 млрд доларів”, — сказав Зеленський.
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З його слів, він наразі також веде переговори, і Україну обов’язково підтримає Азербайджан.
“Також я домовився з паном Алієвим, чекаємо відповіді від Прем’єр-міністра Канади Трюдо. ... світова криза, але нам головніше, дуже важливо зараз це пройти”, — заявив Президент.
Нагадаємо, на засідання фракції “Слуга народу” прийшов Зеленський.