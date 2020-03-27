У Зеленського заявили, що влада не розглядає варіант дефолту в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Українська влада сьогодні не розглядає варіант дефолту, сподівається, що народні депутати на позачерговому засіданні проголосують потрібні законодавчі ініціативи. Про це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель, передає УНН.
“Для України зараз надзвичайно важлива співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже в додаток до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, Міжнародний Валютний Фонд розглядає підтримку України у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19”, — сказала Мендель.
Вона підкреслила, що Україна дуже довго і важко оговтуватиметься від дефолту.
“Влада не ризикуватиме життями українців, а тому не розглядає варіанту дефолту. Президент України Володимир Зеленський сподівається на відповідальність народних депутатів перед українцями і що на позачерговому засіданні вони проголосують потрібні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському та агросекторі, які не лише допоможуть Україні зберегти економічну стабільність, а й забезпечать фінансову підтримку МВФ”, — додала прессекретар.
Нагадаємо, напередодні директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про досягнення прогресу з питання подальшого фінансування України.