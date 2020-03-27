Директорка МВФ заявила про прогрес щодо подальшого фінансування України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про досягнення прогресу з питання подальшого фінансування України. Про це йдеться в поширеній в четвер заяві Георгієвої на сайті організації, передає УНН.
“Минулого тижня було досягнуто дуже хороший прогрес в обговоренні з українською владою нового механізму Розширеного фонду (EFF). Ухвалення законодавства, спрямованого на удосконалення системи банківського регулювання та земельної реформи, дозволило б швидко просунутися вперед в доопрацюванні параметрів нового механізму, який має більший доступ, ніж передбачалося раніше”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Кабмін вніс банківський проект закону до Верховної Ради, що є однією з умов МВФ.