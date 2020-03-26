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Пандемія коронавірусу: Світовий банк і МВФ закликали полегшити заборгованість для найбідніших країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд в середу закликали кредиторів негайно відкласти стягнення заборгованостей з найбідніших країн світу, оскільки ті стикаються з серйозними наслідками коронавірусу, що швидко поширюється. Про це йдеться в спільній заяві Світового банку і МВФ, передає УНН.

"Спалах коронавірусу може мати серйозні економічні і соціальні наслідки для країн Міжнародної асоціації розвитку (МАР), на яких проживає чверть населення світу і дві третини населення світу, живуть в умовах крайньої бідності ... Група Світового банку та Міжнародного валютного фонду закликають всіх офіційних двосторонніх кредиторів призупинити стягнення боргів з країн МАР", - йдеться в заяві.

Всесвітній банк і МВФ заявили, що призупинення виплат по боргах відповідно до національного законодавства країн-кредиторів забезпечить "глобальне почуття полегшення для країн, що розвиваються" і стане сильним сигналом для фінансових ринків.

Вони закликали 20 найбільших економік світу - країни "Великої двадцятки" - підтримати їх заклик до дій.

Як повідомляв УНН, у четвер стартувала позачергова зустріч лідерів групи 20 країн-лідерів (G20), ініційована Саудівською Аравією, вперше за всю історію саміт проходить в режимі онлайн на тлі глобальної боротьби з пандемією коронавірусу.

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