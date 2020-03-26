Пандемія коронавірусу: Світовий банк і МВФ закликали полегшити заборгованість для найбідніших країн

КИЇВ. 26 березня. УНН. Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд в середу закликали кредиторів негайно відкласти стягнення заборгованостей з найбідніших країн світу, оскільки ті стикаються з серйозними наслідками коронавірусу, що швидко поширюється. Про це йдеться в спільній заяві Світового банку і МВФ, передає УНН.