Пандемия коронавируса: Всемирный банк и МВФ призвали облегчить задолженности для беднейших стран
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Всемирный банк и Международный валютный фонд в среду призвали кредиторов незамедлительно отложить взыскание задолженностей с беднейших стран мира, поскольку те сталкиваются с серьезными последствиями быстро распространяющегося коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении Всемирного банка и МВФ, передаёт УНН.
“Вспышка коронавируса может иметь серьезные экономические и социальные последствия для стран Международной ассоциации развития (МАР), на которых проживает четверть населения мира и две трети населения мира, живущие в условиях крайней нищеты... Группа Всемирного банка и Международный валютный фонд призывают всех официальных двусторонних кредиторов приостановить взыскание долгов из стран МАР”, — говорится в заявлении.
Всемирный банк и МВФ заявили, что приостановление выплат по долгам в соответствии с национальным законодательством стран-кредиторов обеспечит “глобальное чувство облегчения для развивающихся стран” и станет сильным сигналом для финансовых рынков.
Они призвали 20 крупнейших экономик мира — страны “Большой двадцатки” — поддержать их призыв к действиям.
Как сообщал УНН, в четверг стартовала внеочередная встреча лидеров группы 20 стран-лидеров (G20), инициированное Саудовской Аравией, впервые за всю историю саммита проходит в режиме онлайн на фоне глобальной борьбы с пандемией коронавируса.