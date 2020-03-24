Виконання умов МВФ: Кабмін вніс банківський проект закону до ВРУ

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Уряд України у вівторок, 24 березня, зареєстрував у Верховній Раді оновлений проект закону про вдосконалення деяких механізмів щодо регулювання банківської діяльності. Про це йдеться на сайті парламенту України, передає УНН.

Ухвалення цього законопроекту є однією з умов укладення договору про нову програму між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Сам проект закону передбачає, що учасники, власники та колишні власники банків, інтереси яких були порушені внаслідок виведення фінустанови з ринку діями державних органів (НБУ, Нацкомісія з цінних паперів, Мінфін, Кабмін) можуть отримати відшкодування своїх збитків у грошовій формі. При цьому визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

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Рішення про визнання виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для скасування будь-яких рішень, ухвалених за процедурою його закриття або його ліквідації.

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Нагадаємо, раніше у Нацбанку назвали умови МВФ щодо отримання Україною фінансування.

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