Выполнение условий МВФ: Кабмин внес банковский проект закона в ВРУ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93585 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102125 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104235 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103347 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111618 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100347 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104922 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106570 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131507 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Выполнение условий МВФ: Кабмин внес банковский проект закона в ВРУ

Выполнение условий МВФ: Кабмин внес банковский проект закона в ВРУ

Киев  •  УНН

 • 17504 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правительство Украины во вторник, 24 марта, зарегистрировало в Верховной Раде обновленный проект закона о совершенствовании некоторых механизмов по регулированию банковской деятельности. Об этом говорится на сайте парламента Украины, передает УНН.

Принятие этого законопроекта является одним из условий заключения договора о новой программе между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

Сам проект закона предусматривает, что участники, владельцы и бывшие владельцы банков, интересы которых были нарушены в результате вывода финучреждений с рынка действиями государственных органов (НБУ, Нацкомиссия по ценным бумагам, Минфин, Кабмин) могут получить возмещение своих убытков в денежной форме. При этом признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

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Решение о признании вывода банка с рынка незаконным не может быть основанием для отмены любых решений, принятых по процедуре его закрытия или его ликвидации.

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Напомним, ранее в Нацбанке назвали условия МВФ о получении Украиной финансирования.

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