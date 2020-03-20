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У НБУ очікують на фіндопомогу від МВФ для боротьби з COVID-19

У НБУ очікують на фіндопомогу від МВФ для боротьби з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Нацбанк розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду частину фінансування, яку вони надають країнам, які борються з епідемією COVID-19. Про це заявив на брифінгу голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

"Про співпрацю з МВФ. На постійній основі ми сьогодні говоримо про те, щоби прискорити отримання програми розширеного фінансування, розмір якої ми обговорили ще в минулому році. Україна практично виконала свої зобов’язання і ми очікуємо, що ВР проголосує два закони, які стояли, як попередня умова", - сказав Смолій.

За його словами, наразі у МВФ є дві програми підтримки для тих країн, які намагаються побороти епідемію COVID-19.

"Ми також розраховуємо на частину того фінансування, що його отримає українська сторона. Крім програми МВФ ми розраховуємо на підтримку Світового банку, Європейської комісії, інших донорів, які з нами працювали попередні роки. Велика частина цього фінансування піде до державного бюджету на покриття дефіциту, а також на поповнення золотовалютних резервів", - наголосив Смолій.

Нагадаємо, представники Нацбанку України під час наради з 50 найбільшими українськими банками та асоціаціями обговорили питання переговорів з Міжнародним Валютним фондом щодо нової програми та виділення додаткових коштів через коронавірус. Результати переговорів будуть відомі найближчими тижнями.

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