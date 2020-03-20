В НБУ ожидают финпомощь от МВФ для борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Нацбанк рассчитывает получить от Международного валютного фонда часть финансирования, оказываемого странам, которые борются с эпидемией COVID-19. Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"О сотрудничестве с МВФ. На постоянной основе мы сегодня говорим о том, чтобы ускорить получение программы расширенного финансирования, размер которой мы обсудили еще в прошлом году. Украина практически выполнила свои обязательства и мы ожидаем, что ВР проголосует два закона, которые стояли как предварительное условие", - сказал Смолий.
По его словам, сейчас у МВФ есть две программы поддержки для тех стран, которые пытаются побороть эпидемию COVID-19.
"Мы также рассчитываем на часть того финансирования, которое получит украинская сторона. Кроме программы МВФ мы рассчитываем на поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии, других доноров, которые с нами работали в предыдущие годы. Большая часть этого финансирования пойдет в государственный бюджет на покрытие дефицита, а также на пополнение золотовалютных резервов", - подчеркнул Смолий.
Напомним, представители Нацбанка Украины во время совещания с 50 крупнейшими украинскими банками и ассоциациями обсудили вопросы переговоров с Международным Валютным фондом о новой программе и выделении дополнительных средств из-за коронавируса. Результаты переговоров будут известны в ближайшие недели.