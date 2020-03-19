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Результати переговорів щодо фіндопомоги МВФ будуть найближчими тижнями – Нацбанк

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Представники Нацбанку України під час наради з 50 найбільшими українськими банками та асоціаціями обговорили питання переговорів з Міжнародним Валютним фондом щодо нової програми та виділення додаткових коштів через коронавірус. Результати перегоорів будуть відомі найближими тижнями, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ у Facebook.

“Учора НБУ провів нараду з топ-менеджерами 50 найбільших українських банків та асоціаціями. Коротко і по суті, що обговорили: Про МВФ, перемовини про нову програму розширеного фінансування ведуться. Також консультуємось про отримання фінансування від МВФ, що передбачене на підтримку економік країн, які розвиваються та найбільше постраждали від коронавірусу. Результати переговорів будуть найближчими тижнями”, — зазначили в Нацбанку.

Повідомляється, що нарада відбувалася у форматі конференц-дзвінка, наступна — за 10 днів.

Нагадаємо, під час засідання Уряду України пізно ввечері 16 березня, профільному міністерству доручили підготувати лист до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з питання надання фіндопомоги для боротьби із коронавірусом SARS-CoV-2.

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