Коронавірус в Україні: Кабмін звернеться за фінансовою допомогою до МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Під час засідання Уряду України пізно ввечері 16 березня, профільному міністерству поручили підготувати лист до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з питання надання фіндопомоги для боротьби із коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків короновірусу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.