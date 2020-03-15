Україна закрила кордон для іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску, повідомляє УНН спираючись на постанову Уряду, рішення РНБО та пресцентр Держприкордонслужби України.
Так, починаючи з 00:00 16 березня 2020 року Україна тимчасово закриває кордони для іноземців і близько сотні пунктів пропуску (контролю), ще у майже півсотні пунктів пропуску тимчасово припиняється пішохідне сполучення.
“Працювати продовжать пункти пропуску, в яких більша пропускна спроможність. Їх функціонуватиме достатня кількість на кордоні з кожною сусідньою країною, для оформлення, контролю та перевірки громадян і транспорту в умовах обмеженого міжнародного руху (адже усі сусідні країни вводять свої обмежувальні заходи)”, — додали прикордонники.
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Зазначається, що згідно з рішенням РНБО громадянам України рекомендовано утриматися від виїзду за кордон.
“Також в ніч проти понеділка тимчасово забороняється в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства. Винятки стосуються осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів. В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ”, — додається у повідомленні.
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Прикордонники підкреслили, що громадяни України можуть в будь-який час повернутися в Україну.
“РНБО рекомендує українцям повернутися з-за кордону до 17 березня, а тим, хто не встигне та не зможе самостійно повернутися — звертатися у посольства та консульства України в країнах перебування за каналами комунікації, вказаними на інтернет-сторінках цих дипустанов”, — додається у повідомленні. — Адже з 00.00 17 березня 2020 року тимчасово припиняються регулярні міжнародні пасажирські перевезення через усі пункти пропуску (контролю) через державний кордон України“.
“Зазначені обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення”, — додали прикордонники.
Через підвищенний рівень контролю прикордонники не радять намагатися перетинати кордон нелегально.
Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.